Quinté+ du mardi 6 avril 2021 à Saint-Cloud : les pronostics

publié le 05/04/2021 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 6 avril 2021 à Saint-Cloud pour Prix des Platanes, Handicap - 3.000 mètres - Pur-Sang de 4 ans et plus. Départ à 13h50. 15 partants (le 15 SCÉNARIO est non partant).

S'il est indéniable que notre favori, le 6 SAINT NICOLAS, a encore un quinté dans les jambes, il est indéniable également que son jockey du jour, Eddy Hardouin, a "mangé la feuille de match" lors de la dernière tentative du cheval à ce niveau. L'occasion est unique ici pour SAINT NICOLAS de remettre les aiguilles à l'heure, dans un terrain bon-souple et une longue distance qu'il affectionne.

Autre base, avec des lignes communes, le 13 ALBIR fait logiquement partie intégrante de notre sélection, tandis que le 12 MILLTOP peut venir disputer l'arrivée à belle cote.

Notre dernière minute, le 7 MAX LA FRIPOUILLE, est une vieille connaissance des parieurs, puisqu'il dispute ici, à 9 ans, son... 24e quinté. Il est toujours en pleine forme et devrait également faire parler de lui, dans une course où l'on fera surtout confiance aux chevaux du haut de tableau.

Les pronostics :

6. SAINT NICOLAS

12. MILLTOP

13. ALBIR

3. BELLARIVA

7. MAX LA FRIPOUILLE

1. JUST A FORMALITY

2. CHAILLOUE

La dernière minute :

7. MAX LA FRIPOUILLE

Résultats du dimanche 4 avril à Auteuil

Notre dernière minute avait course gagnée quand il a chuté à la dernière haie, quand notre favori, seulement sixième, était manifestement dans un jour sans.