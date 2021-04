publié le 26/04/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 27 avril 2021 à Bordeaux-Le Bouscat, le Handicap de Bordeaux. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 1.600 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Cette escapade bordelaise n'a rien d'une partie de plaisir. Toutefois, notre favori, le 5 Bayoun, présente un profil intéressant. Il adore la piste girondine, apprécie le bon terrain et n'a jamais déçu dans les quintés, avec une victoire et une deuxième place en deux tentatives.

Il ne devrait donc pas décevoir, en dépit de la présence d'adversaires plus jeunes, comme le 13 Ultramarine, qui est associée à un jockey qui connaît cette piste sur le bout des doigts, et notre dernière minute, le 3 Gris d'Argent, qui n'a qu'à se sortir du numéro 14 dans les boîtes pour prétendre terminer dans la bonne combinaison. Pour le reste, tout est ok, selon son entraîneur.

Le 2 Hootton est capable de confirmer sa dernière victoire à ce niveau, tandis qu'on aurait préféré que le 7 Sauzon ait une course dans les jambes pour aborder cet engagement. Or, c'est sa grande rentrée après plus de quatre mois d'absence. En bas de tableau, attention au 16 Ascot Angel, véritable spécialiste de la piste où il s'est déjà imposé à cinq reprises.

Les pronostics :

5. Bayoun

13. Ultramarine

3. Gris d'Argent

2. Hootton

7. Sauzon

16. Ascot Angel

14. Nordeste

La dernière minute :

3. Gris d'Argent