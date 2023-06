Quinté du mardi 27 juin 2023 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 27 juin 2023 à Auteuil, le Prix d’Achères. 15 partants (le 1 Fuego de Somoza est non partant). Départ à 18h00. Haies. Handicap. Terrain souple. 3.600 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Réchauffement climatique aidant, il devient aussi inconvenant de faire courir en obstacle sur notre sol l’été, du fait de la chaleur et surtout de l’assèchement des pistes. Vous pouvez arroser autant que vous voulez sous le cagnard, jamais vous n’obtiendrez une piste moelleuse, seul rempart contre les blessures chez ces gladiateurs des temps modernes que sont les sauteurs et leurs jockeys... Du coup, les pelotons s’en ressentent, les bonnes courses sont creuses et le turfiste doit composer avec ce genre de quinté, où l’on ne pourra parler des meilleurs chevaux, juste des moins médiocres.

Le 13 Henry Brulard trouve donc là une belle opportunité de briller à nouveau, lui qui est de loin le plus expérimenté du lot. Les trois chevaux présentés par Sylvain Dehez seront également en vue, à commencer par le 2 Aigle Teen. Parmi eux, se trouvent l’outsider de RTL, le 4 Fred, qui fait une grande rentrée, mais qui a montré de belles choses cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Le 8 Forza est une autre chance régulière, mais il y en a d’autres, tant on est plus ici dans un jeu de bonneteau que dans une course de chevaux...





































































































































































Les pronostics :

13. Henry Brulard

2. Aigle Teen

8. Forza

4. Fred

14. Kanbo

9. Hamandio

12. Gold for Nizzy













































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

4. Fred

Résultats du dimanche 25 juin 2023 à Vincennes :

Disqualifiée dans la ligne d’arrivée alors qu’elle était battue, la favorite de RTL n’y est plus. L’outsider de RTL termine 4e.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info