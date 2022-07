Quinté+ du mardi 26 juillet 2022 à Compiègne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Equidia pour le quinté du mardi 26 juillet 2022 à Compiègne, le Prix du Château de Compiègne. Départ à 18h. 15 partants. Plat. 2.000 m. Poulains et pouliches de 3 ans.

Véritable modèle de régularité, le 3 Antelope Canyon a échoué de peu à l’occasion de son premier essai dans un handicap. Bien placé dans les stalles, il débute à Compiègne avec la ferme intention d’ouvrir son palmarès.

Le 4 Final Gesture, quant à elle, vient de perdre son statut de maiden à Dieppe. Cette représentante Godolphin n’a pas encore montré l’étendue de son talent et pourrait trouver sa voie à ce niveau.

Régulièrement pris en note dans les courses à conditions, le 8 Mashuk et le 13 Maestrante ont le profil pour percer dans les handicaps. Entre eux, nous intercalerons le 2 Sunray, impériale dans le Quinté+ du 7 juillet.

Malgré sa pénalisation de quatre kilos, cette élève du très en forme Nicolas Clément peut poursuivre sur sa lancée. Jugé sur sa 4e place du 14 juin, sur le parcours qui nous intéresse, le 1 Great Rotation a son mot à dire. Le 5 Gemmyo et le 6 Bevan compléteront notre choix.

Les pronostics :

3. Antelope Canyon

4. Final Gesture

8. Mashuk

2. Sunray

13. Maestrante

1. Great Rotation

5. Gemmyo

6. Bevan

La dernière minute :

3. Antelope Canyon

Le cheval à suivre : première victoire en vue pour Antelope Canyon ?

Son profil : Antelope Canyon a fait bonne figure pour son premier handicap la dernière fois à Saint-Cloud et mérite du crédit à ce niveau. Il semble avoir trouvé son rythme sur les distances de 2.000 à 2.400 mètres. Cet attentiste est à la recherche de son premier succès.



L’avis de son entraineur : "Antelope Canyon se montre régulier depuis le début de sa carrière. Il vient de faire de très bons débuts dans les handicaps. Sauf incident, sa place est sur le podium".



La statistique : 100% dans les 4. Depuis ses débuts, ce pensionnaire de André Fabre fait preuve d’une très grande constance. S’il n’a jamais connu le succès, il est en revanche toujours arrivé dans les quatre premiers.



Ses chronos en compétition : 34"57. C’est le chrono réalisé par Antelope Canyon le 3 juillet dernier dans les 600 derniers mètres du Prix Dicta Drake à Saint-Cloud. Il finissait 2e derrière Woodstone ce jour-là. Dans la même course et sur la même distance, Bevan, réalisait un chrono de 34"95, soit un écart de 38 centièmes entre les deux. Les deux concluaient honorablement.



Sa forme du moment : 2e et battu d’un rien pour son premier handicap en valeur 38, il aborde ce deuxième rendez-vous à ce niveau avec l’ambition d’ouvrir son compteur. Régulier, il mériterait la victoire. Les conditions sont réunies pour briller avec une bonne place au départ et le fait qu’il ne sera pas pénalisé par le poids. De plus, il a déjà prouvé que cette distance lui convenait bien.



L’avis de Guillaume Luyckx, journaliste d’Equidia : "Paré d’une casaque classique, cet attentiste n’est jamais sorti des quatre premiers depuis le début de sa carrière, sans toutefois parvenir à gagner. Remarquable pour ses débuts dans les handicaps, il constitue un bon point d’appui".

