Quinté du mardi 25 avril 2023 à Compiègne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 25 avril 2023 à Compiègne, le Prix Gaston Branère. 15 partants (le 3 Scampalo est non partant). Départ à 13h50. Haies. Terrain lourd. Handicap. Listed-race. 3.600 mètres. Chevaux de 4 ans.

Dans ce genre de courses, les parieurs auraient sans doute vu d’un bon œil que soient mis à leur disposition les émojis vert, orange et rouge publiés depuis près de trois ans par le Trot, selon que les entraîneurs estiment leurs pensionnaires compétitifs ou pas. Mais nous sommes au galop, et au galop, on n’aime pas donner ce genre d’informations, quitte à laisser les turfistes dans le brouillard…

Le 13 Ocastle des Mottes est ici notre favori, son pedigree, ses aptitudes au pistes lourdes (elle le sera forcément) et sa situation au poids plaidant en sa faveur. Du coup, on n’omettra pas son compagnon d’entraînement, le 2 Amy du Kiff, qui devra toutefois se jouer de son poids élevé.

Des deux Marcel Rolland, nous avons privilégié la candidature du 11 Royal Moon, parce que c’est le choix du jockey Ludovic Philipperon. Elle est en outre l'une des rares au départ à avoir déjà brillé sur cette piste.

L’outsider de RTL, le 4 A Chœur Joie, hérite de la monte de Thomas Beaurain. Venant de signer une belle deuxième place à Auteuil, elle est à suivre, son entraîneur ne venant pas du Centre-Est pour rien. Le 12 Jaborosa est une autre femelle (il y en a cinq dans la course) : elle aussi mérite qu’on s’attarde sur ses chances de succès dans ce handicap très ouvert…

Les pronostics :

13. Ocastle des Mottes

11. Royal Moon

10. Hill of Bambou

14. Jeu Tentant

2. Amy du Kiff

4. A Chœur Joie

12. Jaborosa

L’outsider de RTL :

4. A Chœur Joie

Résultats du dimanche 23 avril à Auteuil :

Le favori de RTL chute dès le premier obstacle et se blesse mortellement. L’outsider de RTL termine 5e. La sélection indique le Tiercé.

