Quinté du mardi 22 août 2023 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 22 août 2023 à Deauville, le Handicap de la Manche. Départ à 18h00. 15 partants (attention, le 5 Gagarin's Moon est non partant). Plat. Handicap. 3.300 mètres. Terrain souple. Pur-sang de 3 ans et plus.

Quinté traditionnel de ce meeting, le Handicap de la Manche est un rendez-vous incontournable pour les spécialistes des longues distances.

Sur cette piste raffermie après le très souple du week-end, le 12 Baden Rocks, préparé en vue de cette épreuve très ouverte, devrait pleinement exprimer son potentiel de stayer.

Le 6 Woot City préfère certes les pistes meubles, voire détrempées, mais il est dans une telle forme actuellement qu’on ne peut le laisser de côté. Idem pour le 3 Salocin, qui vient de prouver à ce niveau que sa valeur 40 n’avait rien d’usurpé.

L’outsider de RTL, le 11 Edwina, n’a pas (encore ?) les titres des chevaux que nous venons de citer. Cette jument de 4 ans, lauréate l’an passé sur les haies d’Auteuil, possède cependant du fond à revendre. Elle n’a pas été ridicule en dernier lieu à Vichy, sur une distance proche, et peut mettre à profit sa belle situation pondérale pour faire parler d’elle à très belle cote.

En bas de tableau, le 15 Decbou vole de progrès en progrès depuis qu’il est passé sous pavillon Forési. C’est un autre outsider qui nous est sympathique…





































































Les pronostics :

12. Baden Rocks

6. Woot City

11. Edwina

1. My Charming Prince

3. Salocin

15. Decbou

9. Kintana Blue

2. Sir George































































L’outsider de RTL :

11. Edwina

Résultats du dimanche 20 août à Deauville :

7e, on attendait mieux du favori de RTL. En revanche, l’outsider de RTL se classe 3e ex aequo.

