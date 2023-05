Quinté du mardi 2 mai 2023 à Compiègne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 2 mai 2023 à Compiègne, le Prix Benjamin Boutin. Départ à 18h00. 15 partants (le 16 Carter and Go est non partant). Plat. Handicap. 2.800 mètres. Terrain collant. Pur-sang de 4 ans et plus.

Même s’il n’a pas été revu depuis le mois de novembre, le 7 Kosakenzipfel est, à la lecture de ses quatre courses de l’an 2022, le meilleur cheval de ce lot homogène. L’entraînement est en forme, le jockey n’est autre que le vainqueur de l’Arc 2021, qui vient spécialement sur l'hippodrome du Putois pour cette course. Autrement dit, même s’il risque de n'être qu’à 80% pour cette course de rentrée, ce concurrent peut être envisagé dans la bonne combinaison de ce Quinté.

En bas de tableau, le 14 Morisot vient de connaître tous les malheurs, ne parvenant jamais à sortir de l’emprise du peloton pour finir. Il doit impérativement être repris.

Le 8 Darkaniya peut être avantagée par l’allongement de la distance, tandis que le 15 La Templière le sera par le terrain très meuble.

L’outsider de RTL, le 2 Stallone, sera dans le même cas. Il a déjà couru sur 2.800 mètres, finissant quatrième dans un lot moyen à Hambourg, mais il adore les pistes très souples voire lourdes, et sera donc servi ici. Le 11 Côté Jardin est également un outsider séduisant…

























Les pronostics :

7. Kosakenzipfel

14. Morisot

8. Darkaniya

15. La Templière

11. Coté Jardin

2. Stallone

4. La Fille du Sud

9. Stelvio

L’outsider de RTL :

2. Stallone

Résultats du dimanche 30 avril à Longchamp :

Le favori de RTL s’impose comme prévu, l’outsider de RTL se classe 3e.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info