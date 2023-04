Quinté du mardi 18 avril 2023 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 18 avril 2023 à Auteuil, le Prix de Pau. 15 partants. Départ à 13h50. Haies. Terrain collant. Handicap. 3.900 mètres. Chevaux de 5 ans.

Le lot est extrêmement homogène, quatre kilos séparant le top-weight du bottom-weight. Notre confiance va au gros poids de la course, le 1 Ispano Star, qui est resté à deux reprises aux portes d’épreuves de cet acabit, et que l’on munit pour la première fois d’œillères pleines, qui auront pour effet, souhaitons-le lui, de le motiver un peu plus.

Le 9 Iltone débute à Auteuil, mais a montré des moyens intéressants sur d’autres champs de courses. En outre, il dépend d’un entraînement de pointe, auquel tout, absolument tout, réussit. Le 6 Espoir de Noël, lui, vient de bien faire pour ses premiers pas sur la Butte Mortemart, obtenant une quatrième place prometteuse dans un lot de premier ordre. Il peut donc les confirmer ici, le lot étant moins huppé.

L’outsider de RTL, le 5 Le Lascar, vient de prendre la température, courant bien pour ses grands débuts à Auteuil, avant d’être arrêté dans la ligne d’en face... où il était difficile de dire s’il pourrait être compétitif pour disputer l’arrivée, ou pas. Nous sommes optimistes à son sujet, cela va sans dire.

Les pronostics :

1. Ispano Star

6. Espoir de Noël

9. Iltone

5. Le Lascar

12. Vandrimar

4. Saratoga Est

3. Endavi

L’outsider de RTL :

5. Le Lascar

Résultats du dimanche 16 avril à Longchamp :

Le favori de RTL se classe 4e, l’outsider de RTL 5e.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info