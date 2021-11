Quinté+ du mardi 16 novembre 2021 à Saint-Cloud : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mardi 16 novembre 2021 à Saint-Cloud, le Prix de la Vallée de Chevreuse. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. 2.000 mètres. Purs-sangs de 3 ans et plus. Il fallait jouer le 13 Have Dancer, le 10 Astrologia, le 4 Ommeel, le 9 Akyo et le 11 KIng Cobra.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Dans le terrain lourd de Saint-Cloud, nous ferons confiance principalement au haut et au bas du tableau, pas à son ventre mou. Deux chevaux peuvent être détachés, qui peuvent compenser leur relatif manque d'expérience à une qualité importante. Il s'agit du 4 Ommeel, qui est notre favori, et du 8 Inaugural, un Allemand capable lui aussi de faire parler de lui en bien à ce niveau.

Notre dernière minute, le 15 Mat La Fristouille, a aussi des arguments à faire valoir, appréciant tout particulièrement les surfaces meubles et se présentant ici en pleine forme. Quant au 14 Kourkar, dont on attendait beaucoup en dernier lieu et qui a littéralement sombré, il a de nouveau été mal servi lors du tirage au sort des places à la corde. C'est cependant moins important quand le terrain est lourd comme ici.

Les pronostics

4. Ommeel

8. Inaugural

15. Mat La Fristouille

14. Kourkar

2. Episodia

5. Jacksun

10. Astrologia

La dernière minute

15. Mat La Fristouille

Résultats du dimanche 14 novembre à Auteuil :

Le favori de RTL est 2e, la dernière minute 5e.