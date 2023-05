Quinté du mardi 16 mai 2023 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 16 mai 2023 à Saint-Cloud, le Prix Pistol Packer. Départ à 18h00. 16 partantes. Plat. Handicap. 1.400 mètres. Terrain très souple. Juments de 4 ans et plus.

Belle course, ouverte à souhait, avec probablement des rapports importants. Doublement armé dans celle-ci, l’entraîneur Francis Graffard a notre préférence, avec l’ultra-régulière In the Mood et le petit poids de la course, confiée à Alexis Pouchin, le 16 Medavy.

Impossible de faire sans le 4 Missalia, que Christophe Soumillon consent à reprendre, ni sans le 8 Lily Rose, déjà vue à son avantage face aux mâles. Relevons toutefois que ces deux juments, qui seront sans doute les favorites au betting, ont tiré de mauvais numéros de corde ici, et il faudra donc que leurs jockeys pianotent…

L’outsider de RTL est le 2 Mammalina. Entraînée à Marseille par Jérôme Reynier, elle a contre elle un poids élevé, et pour elle la forme de son écurie et une aptitude réelle aux sols profonds. C’est peu de dire qu’il faut surtout prendre en considération ces deux éléments.

Même si elle sera totalement délaissée, le 13 Romantic Rose nous plaît également beaucoup, pour ces raisons-là.







































































































































Les pronostics :

10. In the Mood

7. Rathmore

4. Missalia

8. Lily Rose

2. Mammalina

13. Romantic Rose

16. Medavy



















































































































































L’outsider de RTL :

2. Mammalina

Résultats du dimanche 14 mai 2023 à Longchamp :

Le favori de RTL (12e) déçoit, l’outsider de RTL s’impose.

