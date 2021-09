Quinté+ du mardi 14 septembre 2021 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 14 septembre 2021 à Saint-Cloud, le Prix Peut-Être. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. 2.000 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Une chose est à peu près sûre, c'est qu'au vu de la distance, du terrain ferme et de la lice placée à 0, les numéros à la corde seront prépondérants, une fois de plus, dans ce handicap. Du reste, notre sélection ne fait cas que d'un gros numéro dans les stalles de départ, le 7 Miss Believe, qui a tiré la stalle 15. Elle est dans une telle forme cependant, qu'il faudra l'avoir à l'œil.

Notre favori, le 9 Ridwaan, vient de très bien se comporter à ce niveau. Arrêté toute l'année 2020 durant, il semble avoir recouvré toutes ses sensations et s'annonce redoutable ici. Notre dernière minute, le 14 El Manifico, vient de ressusciter sur le sable de Deauville. Avec son petit numéro de corde, tous les espoirs lui sont permis dans ce lot.

Chez les outsiders, attention aux vieux chevaux que sont le 10 Allez Henri et le 5 Palus Argenteus. Ils pourraient tous deux emmener loin le peloton, eux qui aiment dominer les débats. Et ils devraient tous deux conserver un lot, vu la configuration de ce quinté, voire...

Les pronostics :

9. Ridwaan

14. El Manifico

10. Allez Henri

5. Palus Argenteus

7. Miss Believe

13. Prince Anodin

3. Episodia

La dernière minute :

14. El Manifico

Résultats du dimanche 12 septembre à Longchamp :

Le dernière minute a gagné.