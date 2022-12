Quinté du mardi 13 décembre 2022 à Chantilly : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mardi 13 décembre 2022 à Chantilly, le Prix du Jardin des Eaux Minérales. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. 3.200 mètres. Piste en sable fibré. Chevaux de 5 ans et plus. Il fallait jouer le 11, le 4, le 9, le 7 et le 8.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Du sable, du sable, du sable... avec des chevaux, surtout en bas de tableau qui n’ont, en dépit de leur âge, pour certains déjà canonique, encore jamais tâté de cette surface. Pas simple donc, même si le 2 Baden Rocks, qui vient d’échouer aux portes du quinté du 30 novembre, mérite le plus large crédit ici.

Venant de bien se comporter à deux reprises sur PSF, le 3 Quick Flash trouve là un engagement intéressant, à un poids favorable. Il peut contrer notre favori.

Le 12 Bernouville adore les longues distances. En rupture d’obstacle (il vient d’être arrêté à Argentan), ce cheval de bon terrain doit être jugé sur ses deux premières courses, il s’était placé sur PSF dans des bons lots. Certes, cela date, mais si l’aptitude est confirmée, il peut conclure, à ce poids dans la bonne combinaison. C’est notre dernière minute.

Après, cela peut être la foire aux outsiders, avec le 6 Breath of Fire, associé à Marc Lerner, ou encore le 11 Blues Rock, retenu essentiellement pour la qualité de son entraînement.

Les pronostics :

2. Baden Rocks

3. Quick Flash

12. Bernouville

5. Breath of Fire

11. Blues Rock

8. Lorne

4. Always Welcome

La dernière minute :

12. Bernouville

Résultats du dimanche 11 décembre à Vincennes :

Le favori de RTL termine 3e. La dernière minute s'est élancée au grand galop. La sélection indique le Tiercé.

