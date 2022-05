Quinté+ du lundi 9 mai à Compiègne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 9 mai, à Compiègne, pour le Prix Benjamin Boutin. Départ à 16H50. 16 partants. Handicap. 1800 mètres. Juments de 4 ans et plus.

Le choix de SUSU'S DIMPLES s'impose dans cette course. Même si elle n'a plus couru sur le gazon depuis l'été dernier, la pensionnaire de Francis Graffard retrouve une piste et un parcours où elle s'est imposée lors de sa seule apparition. Seule réserve, le terrain, qui ne devra pas être trop ferme.

Notre dernière minute, le 6 NOTTINGHAM a indéniablement un quinté dans les jambes à cette valeur. Sa quatrième place obtenue le mois dernier dans cette catégorie le confirme.

Des deux juments présentées par Rodolphe Collet, on retiendra surtout le 9 HENOUVILLE, qui n'a cette fois que des femelles à battre. À retenir également, sa compagne de couleurs entraînée par David Smaga, le 12 PINGO. Pour une cote intéressante, on peut néanmoins tenter le 16 SHANNA ROSE, qui a laissé des regrets à son entourage lors de sa dernière tentative.

Les pronostics :

2 SUSU'S DIMPLES

1 SWEET VICTORY

9 HENOUVILLE

6 NOTTINGHAM

11 COEUR DAVIER

3 KIMINA

12 PINGO

La dernière minute :

6 NOTTINGHAM

Résultats du samedi 7 mai à Vincennes

Le favori de RTL déçoit cruellement, la dernière minute a gagné.

