Quinté du lundi 31 juillet 2023 à Dieppe : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du lundi 31 juillet 2023 à Dieppe, le Prix Toyota Toys Motors. Départ à 18h00. R1C4 – 16 partants – Plat – Classe 2 - Première épreuve – Handicap divisé – réf : + 19 – 1800 mètres - Terrain : collant - corde à droite – Pour galopeurs de 3 ans.

Après avoir accueilli l’événement de mardi dernier, l’hippodrome de Dieppe est de nouveau à l’honneur ce lundi, avec un événement réservé aux galopeurs. Le 4 Woodstock City dépend du redoutable entraînement de Christopher Head. Il n’a jamais déçu depuis ses débuts en compétition et devrait monter en puissance sur ses premiers pas prometteurs dans les Quinté+. Une bonne base de jeux. Le 5 Magellan a mieux couru que ne l’indique son classement le mois dernier à ParisLongchamp, terminant de belle manière mais trop tard. Confié à Maxime Guyon pour la première fois et bien "garé" à la stalle 1, il s’annonce comme un sérieux prétendant à la victoire.



Le 2 Winter’s Love est tombée sur un os avec le "Graffard" Track Of Time dans une Classe 1 au Lion-d’Angers. Elle peut briller d’entrée de jeu dans ce genre de tournois. On rachètera ensuite le 16 Chiareggio, qui sera notre outsider du jour. Il effectuait une petite rentrée en dernier lieu à Deauville. Le raccourcissement de la distance ne sera pas pour lui déplaire. Le terrain assoupli ne va pas le déranger, il avait brillé en terrain lourd pour ses premiers pas en piste, au Croisé-Laroche. Le 7 Licéo a deux parcours dans les jambes après une assez longue absence et devrait être compétitif à cette valeur.

Le 6 Vote For Pedro ne tient plus dans sa peau à l’heure actuelle et tente la passe de trois, malgré une pénalisation de 3,5 kilos. Confiée à "Monsieur Quinté+", Stéphane Pasquier, le 10 Melbora fait plaisir à son nouvel entourage depuis son acquisition à réclamer, début mai à Strasbourg. Malgré sa stalle 15, elle ne doit pas être sous-estimée pour les places.















Les pronostics :

4. Woodstock City

5. Magellan

2. Winter’s Love

16. Chiareggio

7. Licéo

6. Vote For Pedro

10. Melbora



































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

16. Chiareggio





Résultats du samedi 29 juillet 2023 à Enghien :

Le favori de RTL obtient une bonne deuxième place, l’outsider de RTL a quant à lui échoué aux portes du Quinté+ (6e).