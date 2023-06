Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 29 juin 2023 à Longchamp, le Prix Major Fridolin. Départ à 18h00. 15 partants (le 2 Deep Hope est non partant). Plat. Handicap. 1.400 mètres. Nouvelle piste. Arrivée au 2e poteau. Bon terrain. Pur-sang de 4 ans et plus.

Ayant obtenu deux accessits d’honneur pour autant de sorties cette année, le dernier à ce niveau, le 10 Principe sera évidemment très en vue, associé qu’il est à Christophe Soumillon. Attention toutefois à cette distance, car il a surtout été vu jusqu’ici sur le mile. En dépit de son âge, le 8 Magic Vati reste un sérieux client, dans cette catégorie, sur cette distance et dans ce terrain ferme.

Le 16 Centenario, son compagnon d’entraînement, sera lui aussi retenu en bon rang, sa situation au poids dans cette épreuve étant plus qu’intéressante. L’outsider de RTL, le 1 Live, est le plus huppé de la course en terme de valeur. Bien placé à la corde, il peut aller loin, et longtemps, ce qui en fait une base spéculative dans les jeux.

Le 11 Ciccio boy est un métronome dans cette catégorie, tandis que le 7 Wonder Boy est capable du meilleur, comme il y a longtemps, comme du pire, ce qui fut le cas lors de sa dernière sortie...































































































































































































Les pronostics :

10. Principe

8. Magic Vati

16. Centenario

11. Ciccio Boy

4. Galord

1. Live

3. Lanaken

7. Wonder Boy







































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

1. Live

Résultats du lundi 27 juin 2023 à Auteuil :

Le favori de RTL (2e) tient son rang. L’outsider de RTL est arrêté. La sélection indique le Tiercé.

