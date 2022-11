Quinté du lundi 28 novembre 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 28 novembre 2022 à Vincennes, le Prix de Meslay-du-Maine. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 et 8 ans.

Dans ce genre de quinté opposant des générations différentes, on gagne du temps parfois (et de l’argent, très souvent) à faire confiance aux plus jeunes. Et quand, comme le 12 FAME MUSIC, on ne manque pas de classe, c’est encore mieux. Du coup, voici une favorite toute trouvée, la pensionnaire de Matthieu Mottier étant la meilleure en valeur pure de ce lot. En forme et bien engagé, le 15 Fepson est quant à lui son principal challenger.

Pour leur cote, on se méfiera du 4 Fée Lucernaise (notre dernière minute en dernier lieu, qui, sans mal courir, a trouvé la marche trop haute), du 2 Forbach, manifestement sur la montante et capable d’un petit exploit à ce niveau, et du 5 Espoir du Noyer, confié à notre « chouchou » Benjamin Rochard.

L’engagement du 14 Flash Gordon, enfin, est de première main. Il apprécie le parcours, suit tous les trains, évolue de nouveau pieds nus. Il va défendre chèrement ses chances dans cette épreuve : c’est l’évidence… et notre dernière minute.

Les pronostics :

12. Fame Music

15. Fepson

4. Fée Lucernaise

14. Flash Gordon

5. Espoir du Noyer

7. Figolu Frazéen

2. Forbach

La dernière minute :

14. Flash Gordon

Résultats du samedi 27 novembre à Vincennes :

Le favori de RTL de RTL est 2e, la dernière minute déçoit mais prend date. La sélection indique le Quarté.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info