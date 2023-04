Quinté du lundi 24 avril 2023 à Bordeaux-Le Bouscat : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 24 avril 2023 à Bordeaux-le Bouscat, le Handicap de Bordeaux. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 1.600 mètres. Corde à droite. Bon terrain. Pur-sang de 4 ans et plus.

La piste devrait être bonne, ce qui, sur cette distance, implique que les chevaux les mieux placés au départ seront assez considérablement avantagés. Même s’il reste plus performant sur les pistes souples et plus, le 7 Goldino Bello, chuchoté pour sa rentrée (10e) dans un récent quinté cantilien, sera repris en confiance. En effet, il devrait être monté dans le groupe de tête et, dans ce cas, il ne sera pas loin du compte quand arrivera le disque final.

Le 6 Dantes aurait sans doute préféré plus souple également, mais là encore, la stalle numéro peut compenser cela, tandis que le 14 Gift of the G vient de très bien se comporter sur ce parcours.

L’outsider de RTL, le 12 Lily Rose, mérite la plus grande attention au départ de cette épreuve. Elle a pour elle l’aptitude à la distance et au terrain, un bon numéro dans les stalles de départ et une condition physique ascendante. Venant de pointer le bout du nez dans un récent quinté, elle aussi peut rêver de victoire dans ce quinté ouvert, où nous avons également retenu le vieux Bayoun, qui rentre, et le 11 Ascot Angel, lauréat de cette course en 2021, deuxième l’an passé, mais beaucoup moins bien loti au départ cette fois-ci, avec la corde 14.

Les pronostics :

7. Goldino Bello

6. Dantes

14. Gift Of The G

12. Lily Rose

9. Oxiana

3. Bayoun

11. Ascot Angel

L’outsider de RTL :

Résultats du samedi 22 avril à Enghien-Soisy :

Le favori de RTL s’impose avec une grande classe, dans un classique qui est allé trop vite pour l’outsider de RTL (disqualifié). La sélection indique le Quarté.

