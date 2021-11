Quinté+ du lundi 22 novembre 2021 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 22 novembre 2021 à Vincennes, le Montignac-Charente. Départ à 13h50. 14 partants. Course européenne. 2.700 mètres, Grande Piste. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Dans ce quinté bien composé, impossible de faire sans les "Bazire", avec le 6. Victor Ferme, bien placé pour réussir la passe de trois, et le 7. Fairplay d'Urzy, totalement retrouvé désormais.

Quant au troisième larron du maître entraîneur, le 4. Valzer di Poggio, il sera surtout vu pour les places, même si rien ne lui est interdit dans cette épreuve.

Notre dernière minute, le 14. Delfino, a pour lui son bel engagement au plafond des gains et contre lui son âge, peu commode pour affronter des benjamins de grande qualité comme ici.

Attention enfin au 5. For You Madrik, susceptible d'apporter de la cote aux rapports du quinté

Les pronostics

6. Victor Ferm

7. Fairplay D'urzy

14. Delfino

12. Carnaval Du Vivier

8. Diablo Du Noyer

4. Valzer Di Poggio

5. For You Madrik

La dernière minute

12. Carnaval Du Vivier

Résultats du samedi 20 novembre à Vincennes :

Le favori de RTL se classe deuxième.