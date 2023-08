Quinté du lundi 21 août 2023 à Vichy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 21 août 2023 à Vichy, le Prix des Vichyssoises. Départ à 19h30. 17 partants. Plat. Handicap. 2.000 mètres. Corde à droite. Terrain souple. Pur-sang de 3 ans.

Ne soyez pas surpris par la modestie de ce lot. Le Quinté, initialement prévu dans le Grand Steeple-Chase de Deauville, à Clairefontaine, a été déplacé dans l’Allier faute de combattants en Normandie, d’où ces chevaux moyens et un horaire pour le moins inhabituel.

Le 11 Sigrune a enlevé un accessit d’honneur sur ce parcours le 18 juillet, avant d’échouer sur plus long. Elle retrouve ici le 17 Syrah Silver et le 16 Zahra qu’elle avait devancées et que nous avons retenues. En revanche, elle avait été battue par le 2 Slick Chick que nous laissons de côté du fait de sa pénalisation pondérale.

L’outsider de RTL, le 6 Qweenkaly, associée à Tony Piccone, découvre l’hippodrome de Bellerive, mais vient de très bien se comporter sur le sable fibré deauvillais, en s’y classant sixième, tout près. Elle a se place dans la bonne combinaison de cette épreuve… comme tous les autres.

Attention toutefois au « top-weight » de ce quinté, le 1 Papyrus Gold, qui dépend d'un entraîneur habile et qui semble chercher sa course.























































Les pronostics :

11. Sigrune

17. Syrah Silver

1. Papyrus Gold

16. Zahra

14. Torinobello

6. Qweenkaly

3. Dschingis Voyage

















































L’outsider de RTL :

Résultats du samedi 19 août à Deauville :

8e, le favori de RTL déçoit, mais par l’outsider de RTL, 2e à l’issue d’une très belle fin de course.

