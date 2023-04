Quinté du lundi 1er mai 2023 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 1er mai 2023 à Saint-Cloud, le Prix des Coteaux de la Seine. Départ à 15h15. 16 partants. Plat. Handicap. 1.400 mètres. Terrain souple. Pur-sang de 4 ans et plus.

C’est férié pour tout le monde, sauf pour les courses, Saint-Cloud proposant ce jour-là l’un de ses plus beaux programmes de l’année. Ce quinté, où la corde jouera son importance est très ouvert, s'annonce très ouvert, même si le 5 Montussan offre quelques garanties.

Sa rentrée fut en effet prometteuse, elle est d’ailleurs associée de nouveau à Christophe Soumillon, elle est invaincue en deux tentatives à main gauche, va apprécier la piste autant que la distance. Bref, elle a tout pour plaire.

Le 3 Lanaken est un autre spécialiste de cette distance courte, ayant en outre déjà bien couru sur ce parcours. Dépendant d’un entraîneur déjà lauréat cette année dans cette catégorie, c’est une chance régulière au même titre que le 1 Clever Candy, associée à Stéphane Pasquier et dont le poids n’a cependant rien d’un cadeau.

L’outsider de RTL, le 2 Feel Tour Power, n’aborde cette distance que pour la deuxième fois de sa carrière, ayant surtout été vu jusqu’ici sur plus court. Dépendant d’un effectif réussissant bien sur la vitesse et associé à Mickaël Barzalona, il mérite qu’on s’attarde sur ses chances.

Pour la cote, on peut également s’intéresser au 11 White Platin, avec Ronan Thomas, et au 6 Toijk, auquel l’état de la piste va parfaitement convenir.

















Les pronostics :

5. Montussan

3. Lanaken

1. Clever Candy

2. Feel Your Power

9. See You Boy

11. White Platin

6. Toijk

L’outsider de RTL :

9. Craps

Résultats du samedi 29 avril à Auteuil :

Le favori de RTL a été arrêté, l’outsider de RTL se classe 5e.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info