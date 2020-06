Quinté+ du lundi 1er juin 2020 à Deauville : les pronostics

publié le 31/05/2020 à 15:45

Enfin un Quinté+ dont les rapports ne seront pas décevants. 18 partants sont sur la ligne droite de Deauville, lundi 1er juin (départ à 15h15). C'est le Grand Handicap des Milers (plat), un Handicap sur 1.600 mètres et en ligne droite. Ce sont des chevaux de 4 ans et plus.

Faisons confiance au 11, Rajkumar, dont la situation au poids s'est détériorée mais qui a déjà bien fait sur ce parcours. Faisons également confiance à André Fabre pour le faire progresser.

Notre dernière minute, le 4, Alfieri, vient de gagner un Quinté+ en champion du monde à Longchamp. Il s'agissait de sa troisième victoire d'affilée. Alors, jamais trois sans quatre ?

Les pronostics :



11. Rajkumar

1. Rocquemont

4. Alfieri

6. Tantpispoureux

16. French Pegasus

9. Go To Hollywood

15. Sandyssime

14. Millfield

La dernière minute :



4. Alfieri