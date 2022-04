Quinté+ du lundi 18 avril 2022 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 18 avril 2022 à Saint-Cloud, le Prix des Platanes. Départ à 15h15. 16 partants. Plat. 2.400 mètres. Gazon. Pur-sang de 4 ans et plus.

À quels saints se vouer dans ce quinté difficile ? Aux jockeys sans doute, les chevaux en lice n'ayant pas l'habitude de tenir les promesses faites lors de leurs sorties antérieures. À ce petit jeu, le 6 Pjedro, pour lequel la monte de Christophe Soumillon a été retenue, mériterait qu'on lui accorde de nouveau notre confiance, en dépit du fait qu'il vient de décevoir dans cette catégorie et sur ce parcours.

Le 8 Trick of the Mind avait ce jour-là terminé devant notre favori, tandis que le 7 You Rock est désormais lâché au poids à ce niveau, par rapport à ses sorties dans des quintés l'an passé. Le 12 Bene Bene est notre dernière minute. À la condition de confirmer sa dernière sortie, il pourrait de nouveau faire plaisir à ses preneurs. En bas de tableau, le 16 Sancho mérite qu'on s'attarde sur ses chances d'outsider...





Les pronostics :

6. Pjedro

8. Trick of the Mind

7. You Rock

16. Sancho

12. Bene Bene

2. Watchmen

4. Avellaneda



La dernière minute :

Résultats du samedi 16 avril à Vincennes :

Si la favorite et la dernière minute ont toutes les deux déçu, la sélection indique le Quarté.