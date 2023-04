Quinté du lundi 17 avril 2023 à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 17 avril 2023 à Chantilly, le Prix de Roissy. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 1.200 mètres. Lige droite. Terrain souple. Pur-sang de 4 ans et plus.

Compliqué car il y a aura des surprises fortement. Ca va donc payer et personne ne s’en plaindra, surtout pas ceux qui viseront juste. Souhaitons que nous fassions de cette catégorie-là, la sélection que nous proposons n’étant pas dépourvue d’audace, avec un bon favori, le 5 O Trasno, qui reste sur la bagatelle de quatre deuxièmes places et qui a évidemment la pointure d’un quinté ce genre.

Matthieu Boutin présente trois de ses pensionnaires au départ et plutôt que faire le tri, nous avons retenu le piquet ! Dans l’ordre de nos préférences, le 7 Lesslepasser, associé à Hugo, le fils de l’entraîneur, puis le 10 King Robbe, pour l’ensemble de son œuvre, et enfin le 12 Mowaeva, peut-être moins confirmé sur cette distance, mais à la forme sûre.

Quant à l’outsider de RTL, le 2 Montussan, elle présente le profil particulier d’avoir été saillie récemment, de faire sa rentrée et d’avoir été supplémentée pour participer à cette épreuve. Elle adore la distance, court bien fraîche et son entraîneur a faIt appel à Christophe Soumillon. Si ce n’est pas un candidature volcanique qui sent le souffre…

Les pronostics :

5. O Trasno

7. Lesslepasser

2. Montussan

8. Territorywar

10. King Robbe

12. Mowaeva

1. Raysteve

L’outsider de RTL :

15. Fayona

Résultats du samedi 15 avril à Vincennes :

Le favori de RTL (2e) s’est imposé facilement. L’outsider de RTL (9e) a manqué de « peps » pour finir. La sélection indique le Tiercé.

