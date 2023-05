Quinté du lundi 15 mai 2023 à Vichy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le lundi 15 mai 2023 à Vichy, le Prix de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Départ à 18h00. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2950 mètres. Corde à droite. Trotteurs de 7 à 10 ans.

Beaucoup de regrets parmi les chevaux que notre sélection ne retient pas. Pas de souci avec notre favorite, le 6 Girl Pettevinière, qui vient de s’imposer sur cette piste avec un jeune driver et se retrouve associée ici à l’un des meilleurs pilotes français, ni avec l’outsider de RTL, le 15 Florine de Viette, bonne droitière et qui vient de faire une nécessaire rentrée après un repos (mérité de cinq mois).

Nous aurions pu ne pas mettre le 16 Gold River, le plus riche de la course dont les performances sont très en deçà de ce qu’il a montré de mieux. Mais nous aurions pu y glisser l’un des deux concurrents (voire les 2) présentés par Emmanuel Varin, ces spécialistes de l’herbe et des courses à main droite que sont le 2 Gibus Darche et le 9 Etoile Rouge, et ce même s’ils n’ont jusqu’ici jamais réussi sur les pistes dures. Idem pour le 4 Flash Money, dont la forme actuelle est indéniable, mais dont le palmarès à Vichy fait plus pitié qu’envie, ou pour le 8 Didji du Messi, engagé à 20 mètres du recul, ce qui est l’un de ses meilleurs arguments, mais peut-être le seul.

Au deuxième poteau, le 11 Elixir du Rabutin reste capable de tout, et ce sera lui qui décidera, tout comme d’ailleurs le 12 Eros du Fossé. Le 14 Day de Bellouet avait terminé deuxième de ce Quinté il y a deux ans. Il n’est pas écrit avant le coup qu’il ne s’en souviendra pas… Bref, c’est un quinté vichyssois, et tout est possible sur les bords de l’Allier, cela se vérifie depuis la Génèse...





























































































































Les pronostics :

6. Girl Pettevinière

1. Géant Sarthois

16. Gold River

13. Formi

15. Florine de Viette

7. Ginkgo Thélois

3. Flora Scotia







































































































































L’outsider de RTL :

Résultats du dimanche 13 mai à Caen :

Le favori de RTL (3e) est battu au sprint, l’outsider de RTL est disqualifié suite à un départ pris au galop, la Sélection indique le Tiercé.

