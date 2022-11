Quinté du lundi 14 novembre 2022 à Bordeaux-Le Bouscat : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 14 novembre 2022 à Bordeaux-Le Bouscat, le Prix Beachcomber Resort & Hôtels. Départ à 13h50. 13 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.650 mètres. Corde à droite. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Voilà exactement le genre de quintés que l’on aimerait ne plus voir dans les programmes, avec peu de partants, des favoris en airain (ils sont trois ici à pouvoir être envisagés sûrement à l’arrivée) et, à la finale, des rapports ridiculissimes…

Les trois favoris en questions sont le 7 Galet Sted, qui se lancent à la conquête d’un douzième succès consécutif, le 2 Gaz d’Occagnes, qui vient de briller à trois reprises, et le 3 Gabrielle Duem, qui reste sur un coup de deux avec une dernière victoire sur ce parcours.

Le 13 Fakir Mérité ne pourra évidemment leur rendre victorieusement la distance, mais devrait entrer dans la bonne combinaison de ce quinté, tout comme le 10 Ingo, paradoxalement meilleur sur la tenue que sur la vitesse, où il vient d’échouer à Vincennes.

Après, on peut toujours aller chercher midi à quatorze heures, une course restant une course. Dans ce cas, on peut se tourner vers le 4 Massive Attack et le 5 Eperon de Freca pour espérer la déroute, peu probable, des favoris de l’épreuve…

Les pronostics :

7. Galet Sted

2. Gaz d’Occagnes

3. Gabrielle Duem

13. Fakir Mérité

10. Ingo

4. Massive Attack

5. Eperon de Freca

La dernière minute :

13. Fakir Mérité

Résultats du samedi 12 novembre à Vincennes :

Le favori de RTL s’impose encore avec aisance. La dernière minute est cinquième. La sélection indique le Tiercé.

