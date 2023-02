Quinté du lundi 13 février 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 13 février 2023 à Vincennes, le Prix de Dieppe. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Juments de 5 ans.

Bien sûr, ce quinté met aux prises de bonnes favorites en apparence, mais dans cette catégorie, les surprises ne sont surtout pas à exclure, TOUT pouvant arriver.

Confiance timide donc à Matthieu Abrivard, qui délègue ici deux de ses pensionnaires, le 8 In Action, notre préférée, qu’il a d’ailleurs choisi de driver, et le 3 Irlanda Lova, qu’il associe à Jean-Philippe Monclin.

Entre les deux, nous avons intercalé la « Bigeon » Is Magic Haufor, qui l’aurait emporté en dernier si elle n’avait pris le galop subrepticement. Cette fois, en lieu et place de Charles Bigeon, c’est Damien Bonne, le gendre de Christian l’entraîneur qui sera aux manettes, de quoi envisager que les aiguilles soient remises à l’heure.

Notre dernière minute, le 2 Iska Barry, est la sœur utérine d’Hooker, lauréat du dernier Prix d’Amérique. Pas sûr qu’on l’ait mise au courant de cette parenté pourtant, même s’il s’agit là d’une pouliche d’honnête qualité susceptible de venir avec le temps.

Après une bonne course de rentrée, le 1 Icône est capable de se placer dans ce lot assez modeste, tout comme le 14 Icône d’Avenir, confiée à Benjamin Rochard.

Les pronostics :

8. In Action

9. Is Magic Haufor

3. Irlanda Lova

2. Iska Berry

14. Icone d’Avenir

5. Isn’t It du Wison

1. Icone

Le dernière minute :

2. Iska Berry

Résultats du samedi 11 février à Vincennes :

Le favori de RTL a pris le galop alors qu'il s'apprêtait à venir vaincre. La dernière minute est 5e.

