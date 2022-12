Quinté du lundi 12 décembre 2022 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 12 décembre 2022 à Cagnes-sur-Mer, le Prix Katko. Départ à 13h50. 15 partants (le 12 Volkov Jelois est non partant). Steeple-Chase. Terrain lourd. 4.200 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Evidemment, ce n’est pas simple. Premier quinté du meeting cagnois, ce Prix Katko est une affaire de spécialistes, du steeple-chase d’abord, du terrain lourd ensuite.

Le 3 Saignon réunit ces deux caractéristiques. Il vient en outre de s’imposer sur cette piste, preuve de sa forme, sur une piste moins pénible qu’elle ne le sera pour cette épreuve.

Associé à Dylan Ubeda, jockey appelé à réaliser un grand meeting cagnois, le 11 Jingle Moon découvre Cagnes et ses handicaps, nanti d’un poids intéressant. A l’aise lui aussi sur les pistes bien meubles, c’est une autre possibilité.

Notre dernière minute, le 14 Le Petit Nice n’est jamais aussi bon que dans les pistes détrempées. Autant dire que la piste cagnoise, où il a toujours bien couru, venant de s’y classer sixième en dernier lieu, va lui aller comme une moufle, une fois encore.

Pour les cotes et la forme de l’écurie, attention aux deux « Fouin » au départ, le 6 Hipster Paradise, certes, mais aussi le 15 King of Run, dont la dernière apparition sur les gros obstacles date de mars 2021…

Les pronostics :

3. Saignon

11. Jingle Moon

6. Hipster Paradise

14. Le Petit Nice

15. King of Run

9. Beryl Baie

2. Sternkranz

La dernière minute :

14. Le Petit Nice

Résultats du samedi 10 décembre à Vincennes :

La favorite de RTL a manqué son départ, la dernière minute finit 6e dans un quinté d’outsiders.

