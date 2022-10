Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 10 octobre 2022 à Enghien-Soisy, le Prix du Pont des Arts. Départ à 13h50. Trot attelé. 2.875 mètres. 16 partants. Trotteurs de 7 à 10 ans.

Comme ce dimanche à Auteuil, ce lot de vieux trotteurs ne brille pas par sa qualité. Toutefois, le 9 Fanatic Flash est en forme, hérite d’un engagement providentiel à la limite du recul et retrouve David Thomain, avec lequel il s’est déjà illustré. Autrement, dit, il ne faut pas aller chercher trop loin notre favori.

Le jeune Mathieu Varin est doublement armé dans cette épreuve, avec le 3 Edgar Thoris, qui est en en forme et qui vient de laisser des regrets à Laval dans un lot du même genre. A l’aise à Enghien, c’est une belle chance, tout comme son compagnon d’entraînement, le 1 Figaro Gema. Notre dernière minute est une recrue nouvelle dans cette effectif. En retard de gains, il a sans nul doute une course de cet acabit dans les jambes et il faut par conséquent s’en méfier dès à présent dans cette catégorie.

Au deuxième échelon, peu de choses à retenir, sinon que le 16 Fabulous Dream, dont nous nous sommes passés des services ici, peut encore ruiner la France turfiste, le 14 Foxtrot Nobless étant autrement plus recommandable…

Les pronostics :

9. Fanatic Flash

3. Edgar Thoris

14. Foxtrot Nobless

10. Elan du Mouchel

1. Figaro Gema

6. Flying Brickell

8. Faucon de l’Alba

La dernière minute :

1. Figaro Gema

Résultats du samedi 8 octobre à Caen :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute est troisième. La sélection donne les sept premiers, pour l’un des plus faibles rapports de l’histoire du Quinté…

