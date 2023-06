Quinté du jeudi 8 juin 2023 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 8 juin 2023 à Longchamp, le Prix du Nabob. Départ à 18h00. 16 partants. Plat. Handicap. 2.250 mètres. Moyenne piste. Arrivée au 2e poteau. Bon terrain. Pur-sang de 3 ans.

Pas simple, d’autant que le parcours se prête à générer des surprises à foison. Le favori de RTL, le 8 Grecian Bonanza devrait toutefois être aussi celui au betting : on tient là un bon poulain, dépendant du tandem victorieux du dernier Jockey-Club, Jean-Claude Rouget et Christian Demuro.

Le 10 Pianino se montre archi-régulier depuis ses buts et ne fait pas le déplacement pour rien, tandis que le 5 Magellan vient de se faire remarquer pour ses premiers pas dans la catégorie et devrait donc être à même de confirmer.

L’outsider de RTL, le 7 Way to Marseille, aura pour lui d’être plus que convenablement traité sur l’échelle des valeurs. Lui aussi a sa place à l’arrivée, le bon terrain étant en outre un allié de taille. Le 13 Le Tropic est du reste dans le même cas. On en attend une bonne course...

































































































































































Les pronostics :

8. Grecian Bonanza

10. Pianino

5. Magellan

7. Way to Marseille

6. Azka

2. Haptics

13. Le Tropic















































































































L’outsider de RTL :

7. Way to Marseille

Résultats du mardi 6 juin à Saint-Cloud :

Le favori de RTL termine 2e, l’outsider de RTL 9e, finissant bien mais trop tard.

