Loto : les résultats du lundi 5 juin 2023

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce lundi 5 juin est le suivant : 3 - 10 - 13 - 25 - 46, avec le 5 en numéro chance.

Un joueur a trouvé les cinq bons numéros et le numéro chance. Il a donc remporté le jackpot de 14 millions d'euros. Six joueurs ont trouvé cinq bons numéros, remportant 28.800,50 euros. 76 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et l'étoile, remportant 554,90 euros. Enfin, 545 Français ont réussi à deviner les quatre bons numéros et empochent 279,10 euros.

Les numéros du second tirage étaient les suivants : 7 - 11 - 18 - 31 - 44

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : A 1464 2428 - D 8159 2612 - D 8228 2031 - F 4400 5777 - K 2327 1977 - L 1707 0139 - L 3885 2665 - L 5463 1262 - P 2675 1552 - P 4602 8173.

Prochain rendez-vous avec le Loto mercredi 7 juin. 2 millions d'euros seront mis en jeu lors de ce prochain tirage.

