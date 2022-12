Quinté du jeudi 8 décembre 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 8 décembre 2022 à Vincennes, le Prix Jean Boillereau. Départ à 13h50. 15 partants (le 16 Héliade du Goutier est non partant). Trot attelé. Course européenne. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l’autostart. Trotteurs de 5 à 10 ans.

Ce quinté rend hommage à un jeune professionnel du Centre-Est, Jean Boillereau, entraîneur-driver de talent accidentellement disparu en août 2019.

Notre favori, le 4 Zaccaria Bar, est une nouvelle belle chance de succès par Matthieu Abrivard. A l’aise sur ce tracé où il a déjà l’occasion de briller dans un chrono significatif, il semble un peu déclassé ici. Pénalty ? Presque !

Attention toutefois à notre dernière minute, le 5 Fric du Chêne, qui a désormais deux courses de rentrée dans les jambes et qui hérite ici d’un bel engagement. Présenté déferré des quatre pieds, il va vendre chèrement ses chances.

Cela dit, les autres chances sont plus « standard », avec le 1 Victor Ferm, qui n’est plus de tous les jours, et le 6 Copsi, véloce, bien engagé et bien placé au départ, mais que l’on préfère peut-être sur piste plate.

Les pronostics :

4. Zaccaria Bar

5. Fric du Chêne

1. Victor Ferm

6. Copsi

13. Marcello Wibb

16. Héliade du Goutier

2. Elite de Jiel

La dernière minute :

5. Fric du Chêne

Résultats du mardi 6 décembre à Vincennes :

Le favori de RTL se classe 2e ex-aequo, la dernière minute 7e. La sélection indique le Quarté.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info