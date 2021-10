Quinté+ du jeudi 30 septembre 2021 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 30 septembre 2021 à Auteuil, le Prix Guillaume de Pracomtal. Départ à 13h50. 16 partants. Haies. Listed-Race. Handicap. 3.600 mètres. Chevaux de 4 ans.

Dur, dur, encore une fois... Notre favorite est aussi un coup de poker, car en choisissant le 6 Baronne du Berlais, nous faisons confiance à une jument dont l'entraîneur dit qu'elle est de grande qualité, ce que nous n'avons encore jamais vérifié en trois sorties publiques.

Notons qu'elle avait été jugée digne d'être alignée dans un groupe I, soit le plus haut niveau de nos courses, lors de sa deuxième tentative. Ce sera tout ou rien, vous l'avez compris. Notre dernière minute, le 1 Colbert du Berlais, n'a plus ses preuves à faire dans cette catégorie. Il rentre, mais dépend d'une écurie en forme. Il va finir dans les cinq premiers.

Attention ensuite aux deux "Nicolle", que sont 7 Six One et le 9 Martin Spirit, qui viennent tous deux de se classer dans les cinq premiers d'un quinté du même genre. Quant au 5 Sinnetic, il est notre botte secrète. Il débute à Auteuil, c'est vrai, mais s'est très bien comporté sur les haies deauvillaises cet été. Il devrait bien courir.

Les pronostics :

6. Baronne du Berlais

7. Six One

11. Golden Witch

1. Colbert du Berlais

12. Malbec du Mathan

9. Martin Spirit

5. Sinnetic

La dernière minute :

Résultats du mardi 28 septembre à Compiègne :

Le favori de RTL est 3e. La sélection indique le Quarté.