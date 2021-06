publié le 02/06/2021 à 16:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 3 juin 2021 à Longchamp, le Prix Prix de l'Ile de la Cité. Départ à 20h15. 16 partants. Handicap. Plat. 1.800 mètres. Moyenne piste. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Ancien bon cheval (il a battu le champion Persian King lors de leur course de début), le 4 Anodor possède encore un brin de qualité, comme l'atteste sa bonne course de rentrée.

Bien placé au poids, il mérite un large crédit ici. Le 9 Bodydargent a également une belle chance à défendre, lui qui va apprécier à la fois la distance et l'état de la piste.

Impossible de faire sans le 3 Rajkumar, un "Fabre" qui ne gagne jamais mais qui dispute régulièrement l'arrivée dans cette catégorie. Notre dernière minute, le 6 Pegasus, vient de surprendre son monde à ce niveau et peut confirmer en montant de nouveau sur le podium. Attention à Talap, le 11, mal placé à la corde mais choisi par Mickaël Barzalona.

Les pronostics :

4. Anodor

9. Bodydargent

3. Rajkumar

11. Talap

8. Roberto Mount

6. Pegasus

15. Kyra



La dernière minute :

6. Pegasus

Résultats du mardi 1er juin à Strasbourg :

Pour la deuxième fois d'affilée, un outsider venu de nulle part remporte un quinté. Le favori de RTL termine 5e, le dernière minute n'ayant pas franchi cette marche.