Quinté du jeudi 27 juillet 2023 à Clairefontaine : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du jeudi 27 juillet 2023 à Clairefontaine-Deauville, le Prix PMU Le Meeting de Deauville. Départ à 18h00. R1C4. 16 partants. Obstacle. Haies. Listed. Handicap divisé. Première épreuve. Réf : + 10. 3600 mètres. Corde à droite. Terrain : lourd. Pour chevaux de 5 ans plus.

Les sauteurs sont à l’honneur ce jeudi sur l’hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Le temps fort de la journée sera bien évidemment la Grande Course de Haies, qui sert de support aux paris à la carte. Lauréat de cette épreuve l’an dernier, le 8 Shenko Magic va tenter de conserver sa couronne.

Longtemps absent, il vient de réaliser une réapparition des plus prometteuses sur cette piste. Le 6 Dentor des Obeaux a conclu, pour sa part, troisième de l’édition 2021, alors qu’il était pris à la même valeur que celle d’aujourd’hui. Le 13 Mcgroarty ne marche surtout pas sur sa barbe du haut de ses 12 ans.

Il n’a pas manqué son retour en piste, s’imposant plaisamment sur le parcours qui nous intéresse. Notre outsider, le 4 Filup, après deux victoires sur le steeple, a commis quelques fautes pour son retour sur les balais à Dieppe. Il se plaît avec les peaux de mouton et sera plus à son affaire à Clairefontaine.

Le 9 Six One déçoit rarement dans les Quinté+ et retrouve le tracé de son dernier trophée avec des ambitions. Le 1 Eximia a réalisé un superbe début d’année sur les gros obstacles. Elle a l’habitude de porter beaucoup de poids et peut poursuivre sa bonne série. Enfin, le 2 Moujik n’est pas en reste et a remporté la course de référence le 21 mai à Auteuil, dominant plusieurs de ses adversaires du jour. Malgré la pénalisation, François Nicolle, son metteur au point, le pense encore compétitif.















Les pronostics :

8. Shenko Magic

6. Dentor des Obeaux

13. Mcgroarty

4. Filup

9. Six One

1. Eximia

2. Moujik



































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

4. Filup





Résultats du mardi 25 juillet 2023 à Dieppe :

Dans cette épreuve décimée par les non partants, le favori de RTL s’est montré souverain, alors que notre outsider initial a décliné la lutte.