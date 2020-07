Quinté+ du jeudi 2 juillet à Longchamp : les pronostics

publié le 01/07/2020 à 20:24

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 2 juillet 2020 à Longchamp, le Prix des Quinze-Vingts. Réunion 1. 4e Course. Départ à 13h50. Plat. Handicap divisé. 1.600 mètres. Grande piste. 16 partants. Chevaux de 4 ans.

Des milers à Longchamp sur une bonne piste, où la lice a été placée à 22 mètres, ce qui théoriquement égalise un peu les chances ayant tiré de gros numéros dans les boîtes de départ.

Mis à part le 4, Edinson, qui s'élance de la stalle 16, et notre favori, le 11, King Cobra, qui dispute son premier handicap, nous avons privilégié ici les chevaux s'élançant près de la corde.

King Cobra est un ancien "Rouget", pris ici à un poids convenable : on peut en attendre une belle course et une possible révélation à ce niveau. Le 3, Les Vertus, qui revient sur une distance plus courte, sera normalement le favori au betting.

Quant à notre dernière minute, le 16, The Big Smoke, il peut lui aussi prétendre remporter cette épreuve difficile, à la faveur de son palmarès, où l'on ne relève que de bonnes tentatives.

Les pronostics :

11. King Cobra

3. Les Vertus

12. Brazing

16. The Big Smoke

5. Kylhead

4. Edinson

6. Testa

1. Arise

La dernière minute :

16. The Big Smoke