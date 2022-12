Quinté du jeudi 1er décembre 2022 à Vincennes : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du jeudi 1er décembre 2022 à Vincennes, le Prix de Bourigny. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l’autostart. Trotteurs de 4 et 5 ans. Il fallait jouer le 2, le 7, le 4, le 16 et le 8.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Joli course, où il faudra se méfier des deux Bazire. Le 3 First Blood est un choix évident. Il vient de préparer cette course, est ici déferré, bien placé derrière la voiture et associé à son mentor.

La candidature du 15 Cresus du Poggio est plus délicate. Il est peut-être l’un des plus doués au départ, mais reste sur la bagatelle de quatre disqualifications. Si Nicolas Bazire parvient à le conserver au trot et si le cheval consent à donner le meilleur de lui-même, alors, il terminera sur le podium.

Notre dernière minute, le 13 Blue Eyes Bar est le moins riche au départ. Mais il est loin d’être le moins doué. Son entraîneur-driver Matthieu Abrivard étant confiant, il faut le retenir, une belle surprise n’étant pas à exclure.

En première ligne, les bons Français que sont le 8 Invictus Madiba et le 9 Iron Meslois méritent tous deux crédit, mais leurs drivers respectifs devront pianoter pour se sortir de ces deux numéros-pièges. Attention enfin au 10 Cash Bank Bigi, capable de faire un coup d’éclat au vu de ses plus hauts faits d’armes.

Les pronostics :

3. First Blood

13. Blue Eyes Bar

15. Cresus di Poggio

8. Invictus Madiba

9. Iron Meslois

10. Cash Bank Bigi

2. Toto Barosso

La dernière minute :

13. Blue Eyes Bar

Résultats du mardi 29 novembre à Deauville :

Après avoir mené, le favori de RTL rend les armes dès les premières salves. La dernière minute, 6e, finit vite mais trop tard.

