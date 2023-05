Quinté du jeudi 18 mai 2023 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 18 mai 2023 à Longchamp, le Prix des Quinze-Vingts. Départ à 18h00. 16 partants. Plat. Handicap. 1.600 mètres. Grande piste. Terrain très souple. Pur-sang de 4 ans et plus.







Le 2 Rock Blanc, déclaré non partant il y a juste sept jours, sans doute en raison du terrain jugé trop souple pour ses aptitudes, revient en deuxième semaine, sur une distance un peu plus courte qui ne sera pas pour lui déplaire et dans un terrain (légèrement) asséché. S’étant vu attribuer un bon numéro à la corde, c’est donc une belle chance, tandis que le 14 Ashiktash vient de bien faire dans la catégorie, sortie étant appelée à être confirmée.

Avec le 15 Botas, on signe un chèque en blanc à l’entraînement de Mickaël Seror. En outre, ce concurrent est en forme et mieux placé au poids désormais à ce niveau qu’il ne l’était au printemps dernier quand il figurait à ce niveau. C'est l'outsider de RTL.

Faisant le déplacement depuis le Sud-Ouest, gageons que le 13 El Torero, qui a montré de la qualité dans sa région, ne vient pas débuter sur Paris à des fins touristiques. Avec Christophe Soumillon en selle, le 8 Simons King mérite enfin d’être retenu dans notre sélection...





Les pronostics :

13. Gamay de l’Iton

3. Rock Blanc

14. Ashiktash

13. El Torero

8. Simons King

15. Botas

2. Cirano

4. Ciccio Boy











































































































































































L’outsider de RTL :

15. Botas

Résultats du mardi 16 mai 2023 à Saint-Cloud :

Le favori de RTL (2e) ne peut rien contre la gagnante, l’outsider de RTL (avant-dernier) a totalement craqué dans la phase finale.

