Quinté du jeudi 13 avril 2023 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 13 avril 2023 à Auteuil, le Prix Rose or No. Départ à 13h50. 16 partants. Haies. Terrain collant. Handicap. Listed-race. 3.900 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Que la sélection place en tête de cette course principale relevée un sauteur n’ayant couru qu’une seule fois à Auteuil n’a rien d’anodin, car le 7 Garrick Harmony, qui n’a du reste que quatre courses de haies dans les jambes après une longue carrière en plat sur la distance dite classique, vient d’y tenir tête à un certain Raffles Odeon, qui n’a rien d’un perdreau de l’année.

Ca passera ou ça cassera, pour ce pensionnaire d’Adrien Fouassier, derrière lequel nous avons placé de vieux briscards, tels le 14 Rock and Roll, qui fait toutes ses courses, le 13 Hoppefull Has, dont la rentrée fut prometteuse, voire le 4 New President, qui aura une nouvelle fois son terrain mais qui devra composer avec une pénalisation du fait de sa victoire récente à ce niveau.

L’outsider de RTL, le 11 Chichi de la Vega, est un autre vieux tonton, puisqu’il dispute là son quinzième Quinté, catégorie où il conclut à l’arrivée une fois sur trois. Il n’en a cependant gagné aucun, et cela peut-être son jour ici, à la faveur de deux éléments plaidant en sa faveur, le terrain, qu’il va adorer, et l’allongement de la distance, propre à faire les affaires de ce bon finisseur.

Les pronostics :

7. Garrick Harmony

14. Rock and Roll

13. Hoppefull Has

11. Chichi de la Vega

16. Canichette

4. New President

6. Moujik

L’outsider de RTL :

11. Chichi de la Vega

Résultats du mardi 11 avril à Chantilly :

La favorite de RTL se classe 4e, l’outsider de RTL 8e, après avoir mené pratiquement toute la course.

