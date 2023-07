Quinté du dimanche 9 juillet 2023 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 9 juillet 2023 à Deauville, le Prix de la Place Morny. Départ à 15h15. 15 partants (le 8 Bacchilide est non partant). Tirelire de 1.000.000€. Plat. Handicap. 1.200 mètres. Ligne droite. Terrain souple. Pur-sang de 4 ans et plus.

Des pluies étant annoncées sur la côte normande, le terrain devrait être souple pour ce quinté, couru comme la majorité des courses de la réunion, sur la ligne droite.

Une épreuve de spécialistes donc, d’où l’on peut extraire la candidature du 2 Raysteve, qui connaît ce parcours comme sa poche et dont la valeur a crû à mesure qu’il progressait. Autre expert des parcours rectilignes, le 5 Mubaalegh est un autre point d’appui d’apparence solide.

L’outsider de RTL, le 6 Chirimiri, sera avantagé ici par l’assouplissement de la piste, étant meilleur dans cette configuration de terrain. Même s’il n’a pas été revu depuis le 30 mai, il sera retenu étant confié à Maxime Guyon.

Autre cheval de très souple ou de lourd, le 7 White Platin vient de signer une bonne cinquième place dans le bon terrain de Longchamp, signe qu’il est en forme. Il peut prétendre frapper un grand coup dans cette joute.



















































































































































































































































































































Les pronostics :

2. Raysteve

5. Mubaalegh

6. Chirimiri

7. White Platin

12. Al Ula

3. Bayleys Blues

6. Chirimiri

































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

6. Chirimiri

Résultats du vendredi 7 juillet 2023 à Cabourg :

La favorite de RTL est 2e, l’outsider de RTL 6e.