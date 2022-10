Quinté du dimanche 30 octobre 2022 à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 30 octobre 2022 à Chantilly, le Prix du Chêne du Coup de Foudre. Départ à 15h15. Handicap. 1.600 mètres. Piste en sable fibré. 15 partants. Pur-sang de 3 ans et plus.

La corde, la corde, la corde ! Oui les numéros de corde auront leur importance ici, d’autant que les meilleurs compétiteurs sur le papier ont hérité de numéros proches de la lice, ce qui nous garantit peu de surprises à l’arrivée. Enfin, sur le papier…

Notre favori, le 3 Dar Tourngi, a déjà gagné à ce niveau, la contrepartie de son succès étant que sa valeur avait flambé. Revenu dans une zone pondérale plus en rapport avec sa qualité réelle, il est compétitif de nouveau ici. Le 12 Uzel est en théorie l’un de ceux qui peut le plus l’inquiéter, ayant lui aussi un quinté dans les jambes. Il n’en a encore jamais gagné, ce qui n’est pas faute d’avoir essayé. Mais son jour est proche, peut-être celui-là…

Notre dernière minute, le 1 Parchemin, dépend d’un effectif redoutable. Sa présence ici est un pari osé, puisqu’il rend du poids à tous ses rivaux. Mais c’est un pur-sang de classe, vainqueur d’une course principale et placé de groupe. C’est un autre base à laquelle se fier. Le 6 Cirano, toujours tranchant sur cette surface, et le 7 Josephino ont des titres à faire valoir ici, ce que leur cote d’outsiders tendra à faire un peu oublier…

Les pronostics :

3. Dar Toungi

12. Uzel

1. Parchemin

5. Ciccio Boy

6. Cirano

2. Dantes

7. Josephino

La dernière minute :

1. Parchemin

Résultats du vendredi 28 octobre à Vincennes :

Dans cette arrivée d’outsiders, la favorite de RTL n’a jamais été dans le coup. La dernière minute, troisième, sauve les meubles.

