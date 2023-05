Quinté du dimanche 30 avril 2023 à Longchamp: les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 30 avril 2023 à Longchamp, le Grand Handicap de Printemps. Départ à 15h15. 16 partants (le 2 Diamond Vendôme est non partant). Tirelire de 500.000€. Plat. Handicap. 2.000 mètres. Grande piste. Terrain très souple. Pur-sang de 4 ans et plus.

Ne soyez surtout pas effrayés par le nombre élevé (17) de partants ! En effet, la victoire devrait revenir ici au 17 Douriann, qui n’a certes encore jamais gagné, se classant troisième à chacune de ses quatre tentatives, mais qui vient de signer de bons débuts dans cette catégorie. Ce n’est peut-être pas un penalty, mais cela ressemble fort à un coup franc direct bien placé… car il vaut mieux, beaucoup mieux qu'un handicap en valeur 36.

Cinquième en dernier lieu avec Christophe Soumillon, le 13 Great Rotation sera avantagé ici par l’assèchement de la piste, lui qui n’apprécie guère les sols meubles. Quant à l’outsider de RTL, le 9 Craps, il vient de bien finir sur plus court, et sera donc avantagé par l’allongement de la distance. Son jeune jockey Alexis Pouchin (40 succès depuis le début de l’année déjà, y croit, et nous autant que lui.

Régulier, le 6 Anobe dispute son premier handicap à un poids convenable, c’est une chance. Compagnon d’entraînement de notre favori, le 4 Invincible Light rentre, c’est vrai, mais la monte de Stéphane Pasquier lui ayant été réservée, on ne peut faire fi de sa compétitivité dans ce handicap assez hétérogène, où le 11 Gaidar demeure un trouble-fête en puissance…









Les pronostics :

17. Douriann

13. Great Rotation

9. Craps

6. Anobe

4. Invincible Light

15. Lorenzo de Medici

11. Gaidar

14. Va S’y Mix

L’outsider de RTL :

Résultats du vendredi 28 avril à Vincennes :

Le favori de RTL finit convenablement (8e), l’outsider de RTL se classe 2e.

