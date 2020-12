Quinté+ du dimanche 27 décembre 2020 à Vincennes : les pronostics

On refait les courses du 27 décembre 2020

publié le 26/12/2020 à 14:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 27 décembre 2020 à Vincennes, le Critérium Continental. Départ à 15h15. 16 partants. Trot Attelé - Course internationale - Groupe - 2.100 mètres, Grande Piste, Départ à l'autostart - Femelles et entiers de 4 ans.

À première vue compliqué, comme chaque année, ce Critérium Continental verra sans doute son lauréat disputer le Prix d'Amérique dans exactement cinq semaines. Compliqué ? Vraiment ? Pas si sûr finalement, tant la hiérarchie semble établie sur cette distance dans cette génération. Et ce depuis le Grand Prix de l'Union Européenne du Trot disputé le 16 octobre dernier sur la petite piste de Vincennes.

Ce jour-là, on avait sacré Power devant Green Grass, Guzz Mearas, Aetos Kronos et Gallant Way. Tous ces champions étant engagés ici en première ligne, nous les avons retenus dans notre sélection.

Toutefois, et c'est logique, car le patron de cette génération, cela reste lui, nous avons placé en tête le 4 Gu d'Heripre, disqualifié le 16 octobre alors qu'il était le deuxième favori de l'épreuve. Le partenaire de Franck Nivard coche en effet toutes les cases dans ce quinté relevé, le bon couloir, la forme du moment, l'aptitude à la distance et au parcours, la préparation.

Nous n'avons retenu aucun des concurrents de la seconde ligne, même si le profil du 11 Go on Boy mérite qu'on s'attarde sur son cas...

Les pronostics :

4. Gu d'Heripre

7. Gallant Way

5. Guzz Mearas

6. Power

1. Aatos Kronos

9. Gelati Cut

8. Green Grass

La dernière minute :

7. Gallant Way

Résultats du vendredi 25 décembre

Le favori de RTL termine deuxième, devant la dernière minute, troisième.