Quinté+ du dimanche 24 juillet 2022 à Dieppe : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Alexandre Deccopman pour le quinté du dimanche 24 juillet 2022 à Dieppe, le Prix de Sussex. Départ à 15h15. 15 partants. Plat. Classe D. Handicap divisé. Première épreuve. Réf. : +21,5. 2.400 mètres. Pour 5 ans et plus.

En raison des feux qui sévissent dans le Sud-Ouest de la France actuellement, le programme des courses est quelque peu bousculé. Initialement prévu à La Teste ce dimanche, le quinté aura finalement lieu sur l’hippodrome de Dieppe. Dans cette épreuve réservée aux chevaux d’âge, quelques points d’appui semblent se dégager avant le coup.

Le 7 Just Light compte deux accessits et une sixième place en trois tentatives dans les événements. Malchanceux en dernier lieu à Nantes, il peut y trouver la consécration ici. Nous lui opposons le 6 Srifanelogreen, dont la récente fin de course à Saint-Cloud a littéralement crevé l’écran.

Notre dernière minute, le 10 Auenwolf, évolue au sommet de son art actuellement et peut monter de catégorie avec un certain bonheur. Le 14 Combermere, très performant sur les 2400 mètres, fait plaisir à son nouvel entourage depuis son acquisition à réclamer.

Les pronostics :

7. Just Light

6. Srifanelogreen

10. Auenwolf

14. Combermere

5. Shilly Port

1. Woot City

4. Lili Blue

13. Zarica

La dernière minute :

10. Auenwolf

