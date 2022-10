Quinté du dimanche 23 octobre 2022 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 23 octobre 2022 à Longchamp, le Prix Le Parisien – Prix de Botzaris. Départ à 15h15. Plat. Handicap. 2.200 mètres. Grande Piste. Terrain lourd. 16 partants. Pur-sang de 3 ans et plus.

Ce quinté étant particulièrement ouvert, et il a fallu faire des choix… que nous souhaitons justes et bons. Ceux-ci ont été guidés d’une part par l’aptitude aux pistes profondes (le pénétromètre indiquait 4,7 ce vendredi à Longchamp) et la forme récente.

Notre favori, le 9 Blind Buy, est un nageur patenté, auquel on trouve une performance d’un autre monde dans le lourd d’Angers. Notre dernière minute, le 10 Lepti Prinsadi, qui vient de s’imposer à Marseille-Borély, s’était de son côté illustrée dans ce genre de pistes profondes, mais à Toulouse. Voilà qui est dit !

Impossible ensuite de faire sans la course de référence, le 1 Prince de Montfort s’y imposant devant le 12 Queen Lady. Les deux aimant quand cela « broche » figurent dans notre pronostic. Pour la spéculation, on note que le 15 Naishan fait sa rentrée. Ce n’est pas un souci, il est un spécialiste du lourd pour lequel on a attendu patiemment les conditions de pistes actuelles. On retient !

Les pronostics :

9. Blind Buy

1. Prince de Montfort

12. Queen Lady

10. Lepti Prinsadi

2. Narcos

5. Hayzum

15. Naishan

La dernière minute :

10. Lepti Prinsadi

Résultats du vendredi 21 octobre à Vincennes :

La favorite de RTL a gagné, la dernière minute quatrième, la sélection indique le Quinté.

