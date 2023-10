Quinté du dimanche 22 octobre 2023 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le Quinté du dimanche 22 octobre 2023 à Saint-Cloud, le Prix de l’Elevage. Départ à 15h15. 16 partantes. Plat. Handicap. 2.500 mètres. Terrain lourd. Juments de 3 ans et plus.



Le Prix de l’Elevage reste un grand rendez-vous dans le calendrier automnal, même s’il a perdu le label semi-classique qui lui été accolé il y a quelques décennies. Notre favorite, le 11 Rosir, aura l’avantage d’évoluer sur une piste bien souple, de quoi confirmer ici la forme qui est la sienne actuellement. Elle ne sera pas loin du compte dans ce Quinté, même si d’autres candidates rêvent de décrocher la palme.

L’outsider de RTL, le 12 La Templière, mérite ainsi crédit, pour l’état du terrain, pas pour ses sorties les plus récentes. Toutefois, elle a échoué dans le très souple deauvillais en dernier lieu. Il faut donc qu’elle fournisse sa valeur pour disputer l’arrivée, ce que nous la soupçonnons capable de faire.

Le 3 Qasida personnifie l’audace même, puisqu’elle n’a que trois ans et qu’elle dispute ici sa quatrième course après avoir bien couru auparavant dans des maiden relevés. Sa valeur 37,5 est en effet intéressante, d’où le coup de poker tenté par son entraîneur Stéphane Wattel. Pour une cote, attention au 14 Costa Edita, supplémentée ici, et à laquelle le terrain lourd donne des ailes…



















































































































































































Résultats du vendredi 20 octobre 2023 à Vincennes :

Le favori de RTL s’impose facilement, devant l’outsider de RTL (2e). La sélection indique le Quarté.