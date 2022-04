Quinté+ du dimanche 17 avril 2022 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 17 avril 2022 à Longchamp, le Grand Handicap de Pâques. Départ à 15h15. 16 partantes. Plat. 2.400 mètres. Grande piste. Pur-sang de 4 ans et plus.

L'énigme est intéressante, avec le 6 Always Welcome, qui n'en finit pas de tourner autour du pot et semble capable de trouver enfin son jour ici. Associé à Ronan Thomas, le 5 Breath of Fire voit en outre sa situation pondérale s'améliorer au fil des sorties. Il est compétitif ici.

Notre dernière minute, le 14 Saint Nicolas, s'élancera avec la confiance de son entourage. Si son jeune jockey parvient à le faire galoper à flanc de peloton (ce qui ne sera pas évident depuis la corde 5), il devrait lui aussi disputer l'arrivée. Attention enfin au 4 Styledargent, convenablement traité pour son premier handicap.





Les pronostics :

6. Always Welcome

5. Breath of Fire

14. Saint Nicolas

4. Styledargent

7. Big Call

1. Olympie

2. Dojo



La dernière minute :

Résultats du vendredi 15 avril à Vincennes :

Le favori de RTL échoue de peu. La sélection indique le Quarté.