Quinté du dimanche 16 octobre 2022 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 16 octobre 2022 à Longchamp, le Prix des Arènes de Lutèce. Départ à 15h15. Plat. Handicap. 1.600 mètres. 14 partants. Pur-sang de 4 ans et plus.

Même s’ils ne sont que quatorze, n’allez pas imaginer que ce quinté est plus facile à déchiffrer pour autant. En effet, le terrain sera a minima très souple, tandis que nous sommes sur le mile, distance sur laquelle on ne peut occulter l’importance des numéros à la corde.

En plaçant le 6 Come Say Hi en tête de la sélection, nous faisons confiance à un pur-sang en forme, pour lequel, pour une fois, tous les curseurs sont bien réglés. Il est en forme, aime la distance et apprécie tout particulièrement les pistes meubles. Le 10 à la corde ne jouera pas contre lui, en outre.

Notre dernière minute, le 2 Be My Day, est lui aussi un sacré nageur. Sa place est également à l’arrivée, la victoire ne lui étant par ailleurs pas interdite. Autre adepte des pistes souples, le 7 Brouillard n’a rien fait de bon depuis un moment, mais ses chances augmentent avec le remplissage des pluviomètres… Pour les outsiders, attention au 4 Fly d’Aspe, capable de surprendre, et au 10 African Grey, qui adore les pataugeoires, lui aussi.

Les pronostics :

6. Come Say Hi

2. Be My Day

7. Brouillard

4. Fly d’Aspe

10. African Grey

1. Goldino Bello

8. Soul Dancer

La dernière minute :

2. Be My Day

Résultats du vendredi 14 octobre à Vincennes :

Le favori de RTL est deuxième, battu par la dernière minute. La sélection indique le Tiercé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info