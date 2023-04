Quinté du dimanche 16 avril 2023 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 15 avril 2023 à Vincennes, le Prix de la Lorraine. Départ à 15h15. 15 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l’autostart. Trotteurs de 7 à 10 ans.

Belle course, où nous avons, en grossissant le trait, un trotteur pour la gagne, le 15 Oracle Tile, et tous les autres pour les places du Quinté. Pas de souci en effet avec notre favori, absent depuis deux mois du fait de la carence d’engagements favorables pour ce trotteur suédois mais dépendant d’une écurie en forme olympique.

La forme est également l’argument incitant à retenir le 10 Gigolo Lover, récent lauréat à ce niveau. Quant au 2 Night Brodde, on sait juste que c’est un bon compétiteur suédois. Entraîné en Allemagne désormais, il a ferraillé aux quatre coins de l’Europe et fait ici ses grands débuts en France. Eric Raffin ayant été retenu pour le driver, il est clair qu’il n’est pas à Vincennes à seules fins touristiques.

Le 4 Face Time est lui aussi dans la forme de sa vie. Ayant hérité du meilleur couloir possible dans ce genre de compétition, il n’est pas écrit qu’il est compétitif pour la victoire. Cependant, une place sur le podium peut d’ores et déjà lui être prédite. L’outsider de RTL, le 12 Esteban Jiel, est enfin l’un des meilleurs sur cette course distance. Il s’entend bien avec François Lagadeuc, son driver, et aurait eu une première chance en s’élançant en première ligne. Au pilote de composer donc, avec ce spécialiste qui sait finir ses courses...

Les pronostics :

15. Oracle Tile

10. Gigolo Lover

2. Night Brodde

4. Face Time

6. Ingo

12. Esteban Jiel

5. Espoir d’Elphigny

L’outsider de RTL :

Résultats du jeudi 13 avril à Auteuil :

Le favori de RTL (11e) avait cinq longueurs pour s’imposer, il termine à 50 longueurs du gagnant. L’outsider de RTL n’est que 6e.

