Quinté+ du dimanche 12 juin 2022 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 12 juin 2022 à Longchamp, le Prix de la Place Vendôme. Départ à 15h15. 16 partants. Plat. 2.000 mètres. Grande piste. Pur-Sang de 4 ans et plus.

Régulièrement favori des quintés qu'il dispute, Sagano n'en a encore remporté aucun. Cette sixième tentative peut cependant être la bonne, le pensionnaire de Christophe Ferland étant sur la montante.

Appartenant à Antoine Griezmann, le 2 Hooking pourrait apporter un peu de baume au cœur à l'attaquant des Bleus, la grande piste de Longchamp étant un peu son jardin. On se doit de conserver dans son jeu quelques-uns des chevaux venant de prendre des places à ce niveau, tels le 13 Théorème, le 12 The Charmer et le 10 Ronaldo. Attention au 15 Lamento, dont la rentrée n'était pas (exactement) nulle...

Les pronostics :

3. Sagano

2. Hooking

13. Théorème

12. The Charmer

15. Lamento

10. Ronaldo

4. Have Dancer

La dernière minute :

2. Hooking

Résultats du vendredi 10 juin à Vincennes :

La dernière minute a gagné. Septième, le favori de RTL a eu un gros coup de mou après avoir mené.

