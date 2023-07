Quinté du jeudi 20 juillet 2023 à Vichy : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du jeudi 20 juillet 2023 à Vichy, le Prix Vichy Communauté. Départ à 18h00. R1C8. 15 partants. Non partante : Le 11 La Templière. Plat. Classe 2. Handicap divisé. Première épreuve. Réf : + 19,5. 2800 mètres. Corde à droite. Terrain : Souple. Course réservée aux galopeurs de 4 ans et plus.



Pour le troisième jour consécutif, l’hippodrome de Vichy accueille notre quinté+. Véritable mine d’or pour les parieurs, le 6 Utamaro se transcende dans les courses support d’événement. En neuf sorties à ce niveau, il a signé une victoire et pas moins de sept places. Il va encore falloir compter avec lui.

Le 5 Rock Joyeux l’a devancé avec aisance dans l’épreuve de référence à Compiègne. Il a été pénalisé de quatre kilos, mais dépend d’une écurie en forme et s’est classé deuxième pour son unique tentative à Bellerive. Le "Poulidor", le 16 Kapani, mériterait de renouer avec la palme cette année, après deux accessits d’honneur dans les handicaps. Le 13 Shamsabad ne marche surtout pas sur sa barbe à huit ans et a fourni une fin de course remarquée à Parilly en dernier lieu.

Le rallongement de la distance ne lui posera pas de problème, l’élève de Didier Prod’homme ayant brillé sur les 2800 mètres de Saint-Cloud l’an dernier à pareille époque. Il représente un outsider de choix. Le 4 Mykiss vient de signer une première victoire dans ce genre de tournois à Strasbourg. Bien que « mal garé » à la stalle 16, il conserve son mot à dire. Il ne faut pas condamner le 7 Matauri Gold, qui était trop loin en dernier lieu à Compiègne, mais sa ligne droite n’est pas passée inaperçue.

Le profil de Vichy lui conviendra davantage. En 40 de valeur, le 2 My Charming Prince a moins de marge pour la victoire. Néanmoins, pour les places, il constitue encore une belle possibilité.



































Les pronostics :

6. Utamaro

5. Rock Joyeux

16. Kapani

13. Shamsabad

4. Mykiss

7. Matauri Gold

2. My Charming Prince

































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

13 Shamsabad



Résultats du mardi 18 juillet 2023 à Vichy :

Le favori de RTL poursuit sa bonne série et s’est une nouvelle fois imposé. Quant à l’outsider de RTL, il n’a pas été en mesure de s’illustrer.



